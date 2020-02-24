"Намасте, Трамп": в Индии президента США встретили песнями и танцами

Прибывшего в Индию с двухдневным визитом президента США Дональда Трампа на пути следования его кортежа приветствовали многочисленные артисты, танцоры и тысячи простых индийцев. Свой визит в Индию глава администрации США начал с посещения города Ахмадабад.

По сообщению информагентства Press Trust of India, артистам и фольклорным коллективам из многих штатов страны предоставили около 50 сцен на протяжении примерно 22-километрового маршрута от аэропорта до стадиона "Мотера", где запланировано совместное выступление Трампа и премьер-министра Индии Нарендры Моди. Вдоль дороги выстроились, размахивая флагами США и Индии, тысячи обычных индийцев.

На крикетном стадионе "Мотера" запланирована церемония под названием "Намасте, Трамп", где к собравшимся обратятся сам американский президент и премьер Моди. Трамп уже заявил, что США поставят Индии боевые вертолеты и другую военную технику на общую сумму 3 миллиарда долларов.

Трамп — седьмой президент США, посещающий Индию. Он и Нарендра Моди уже побывали в Сабармати Ашраме, где в 1917-1930 годах в период борьбы индийцев за независимость жил вместе с супругой Махатма Ганди.

В поездке Трампа сопровождают его супруга Мелания, дочь Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер. После Ахмадабада Трамп с супругой посетят город Агру, где осмотрят знаменитый мавзолей Тадж-Махал. Затем хозяин Белого дома прибудет в Нью-Дели, передает ТАСС.

На вторник, 25 февраля, запланированы его переговоры с индийским премьером, а также с президентом страны Рамом Натхом Ковиндом. Также Трамп примет участие во встречах с представителями индийского бизнес-сообщества и сотрудниками посольства США. На вечер вторника у Трампа запланирован ужин в президентском дворце.