Китайские девелоперы столкнулись с кризисом финансирования на фоне эпидемии

Застройщики из Поднебесной столкнулись с кризисом финансирования: рынок недвижимости серьезно просел из-за эпидемии коронавируса. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на Китайскую торговую палату по недвижимости, являющуюся одной из крупнейших в стране ассоциаций застройщиков, денежной подушки у большинства игроков хватит от силы на 3 месяца.

Ситуация усугубляется ограничениями на перемещения по стране, закрытием ряда городов. Время существования за счет накоплений уже на исходе, отмечают эксперты. “Рынок недвижимости застыл”, — заявил Bloomberg директор по исследованиям Centaline Group Чжан Давэй, — “Если продажи не восстановятся, кризис финансирования станет весьма распространенной проблемой в марте”.

Потенциальные последствия “зависания” китайского рынка жилья могут быть очень серьезными. Уже потому, что на сектор недвижимости напрямую приходится около 7% ВВП Поднебесной. А с учетом смежных денежных потоков от этого сектора зависит пятая часть всей экономики страны. А ведь “просевший” рынок недвижимости ударит по производству стройматериалов, в частности, цемента, стали. Плюс — под удар попадет и производство мебели и предметов интерьера. В результате под угрозой сокращения окажутся тысячи, а то и миллионы рабочих мест.

“Если ситуация с вирусом будет сохраняться в течение двух месяцев и не будет выделена дополнительная господдержка, девелоперские компании столкнутся с существенными деловыми рисками”, — говорится в открытом письме Торговой палаты, в котором правительство призывают к дополнительным мерам, — “Если эта отрасль будет рушиться, это не просто навредит экономическому развитию, но и ведет к волне безработицы”.

Проблемы у застройщиков были еще до того, как по рынкам ударил вирус. По информации Bloomberg, последние статистические данные, опубликованные на прошлой неделе, показали, что рост цен на жилье в январе был самым медленным почти за 2 года. При этом эксперты ожидают, что влияние эпидемии на отрасль в полной мере отразится уже на февральской статистике.