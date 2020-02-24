Осадки и ветер оставили без света 250 украинских населенных пунктов

Сильный ветер и ливень обесточили 251 поселок в семи областях Украины в ночь на понедельник. Автоматическая защита отреагировала на обрывы проводов и отключила подачу электроэнергии, сообщили РИА Новости в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Стихия разбушевалась во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Волынской, Черновицкой, Житомирской и Ровенской областях. В настоящее время бригады энергетиков ремонтируют ЛЭП. Движение транспорта в пострадавших областях возобновлено.