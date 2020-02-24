ВМС США уточнили, что их эсминец делает в Черном море

Американский эсминец "Росс", находящийся со вчерашнего дня в акватории Черного моря, проводит операцию, способствующую "созданию безопасной морской среды" и обеспечению свободы судоходства, утверждают в ВМС США.

Ранее сообщалось, что американский эсминец зашел в акваторию Черного моря в воскресенье, 23 февраля, в 18.30 по Москве. Корабль оснащен крылатыми ракетами "Томагавк" и системой ПРО "Иджис". Размещен на постоянной основе в Европе на испанской военной базе в Рота. Вместе с наземными базами ПРО "Иджис" в Польше и Румынии этот корабль является составной частью европейской адаптивной системы ПРО.

В Госдуме заход эскадренного миноносца в акваторию Черного моря назвали дестабилизирующим фактором в регионе и пообещали принять соответствующие меры. Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в комментарии RT отметил, что нахождение американского корабля в акваторию Черного моря является дестабилизирующим фактором и вызывает напряженность. Швыткин добавил, что частота захода американских кораблей в Черное море говорит о проявлении нездорового интереса Соединенных Штатов к российским границам.

А бывший командующий Черноморским флотом, советник начальника Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Касатонов назвал операцию эсминца задачей, близкой к боевой: противоракетная система США действует в Румынии и в перспективе появится в Болгарии. Американцы используют "принцип открытого моря" и закон не нарушают, отметил Касатонов, и привел цитату из грибоедовского "Горя от ума": "для прогулок подальше выбрали бы закоулок".

Американские эсминцы ранее неоднократно заходили в Черное море. Согласно конвенции Монтре, время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.