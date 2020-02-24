Израильская ПВО перехватила не все ракеты из Газы

Противовоздушная оборона Израиля смогла сбить пять из шести ракет, выпущенных по югу страны из сектора Газа. Палестинские экстремисты из "Исламского джихада" (запрещен в России) атаковали Израиль в ночь на понедельник, пишет ТАСС.

Как рассказали СМИ в пресс-службе Армии обороны Израиля, уже днем сигналы, предупреждающие о ракетном нападении, прозвучали в Сдерота и соседних с Газой районах Израиля.

Армия Израиля, в свою очередь, нанесла удары по объектам в палестинском анклаве.