Не пустили в Латвию, лишили шенгена: журналист Андрей Захаров прокомментировал случившееся

Журналиста "Известий" Андрея Захарова не пустили в Латвию, а также аннулировали его шенгенскую визу. Рано утром группа прилетела в Ригу в командировку, однако в аэропорту российскому журналисту сообщили, что он не может въехать в страну, и выдали соответствующие документы.

Латвийские таможенники отказались разъяснять причины отказа во въезде, передает телеканал "Россия 24". В "Известиях" подтвердили эту информацию и заявили, что разбираются в ситуации.

Утром 24 февраля Андрей Захаров вместе со съемочной группой вылетел из Санкт-Петербурга в Ригу. Однако по прилете туда на паспортном контроле работники погранслужбы забрали у журналиста паспорт, отвели его в отдельную комнату и сообщили, что по запросу Эстонии его шенгенская виза отозвана, и въезд в страны Шенгена для него закрыт на три года.

Причин такого решения латвийские пограничники не назвали, порекомендовав обратиться с официальным запросом в дипломатические ведомства Эстонии. В настоящее время Захаров находится в стерильной зоне рижского аэропорта.

В ближайшее время будут направлены запросы в соответствующие службы Эстонии и Латвии, рассказала пресс-секретарь МИЦ "Известия" Елена Кучина. "Конечно, обратимся в МИД России", — добавила она.