Отклонения от нормы до 20 градусов: Россию ждут новые погодные аномалии

Последняя неделя зимы ожидается аномально теплой, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Высокие температуры будут наблюдаться в центре и на западе Сибири, отклонения от нормы могут достигать 20 градусов.

В Ростовской области и Краснодарском крае столбик термометра поднимется выше нормы на 10 и более градусов. В середине недели в Сочи и Краснодаре днем воздух прогреется до 17 градусов тепла.

В столичном регионе ночные температуры будут отрицательными, возможен мокрый снег. Но все равно будет теплее на 5-8 градусов, передает РИА Новости.