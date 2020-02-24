24 февраля 202015:21

Определился состав сборной России на чемпионат Европы по биатлону

Twitter / Биатлон России

Союз биатлонистов России утвердил состав национальной команды для участия в чемпионате Европы, который состоится с 26 февраля по 1 марта в столице Белоруссии. Об этом сообщил официальный сайт СБР.

За мужскую сборную выступят Матвей Елисеев, Саид Халили, Дмитрий Иванов, Эдуард Латыпов, Никита Поршнев, Кирилл Стрельцов и Василий Томшин.

В состав женской команды попали Валерия Васнецова, Екатерина Глазырина, Ульяна Кайшева, Евгения Павлова, Анастасия Поршнева, Кристина Резцова и Виктория Сливко.

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