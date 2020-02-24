Теннисистка Павлюченкова снялась с турнира в Дохе

Россиянка Анастасия Павлюченкова не выступит в Дохе на представительном турнире Женской теннисной ассоциации, который стартует 24 февраля. Россиянка приняла решение сняться с соревнований из-за травмы бедра.

О повреждении спортсменки сообщил официальный Twitter WTA. На турнире в Катаре Павлюченкову заменит Тимя Бабош из Венгрии.

Планировалось, что российская теннисистка в первом круге соревнований сыграет с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой. Их встреча должна была состояться 24 февраля.