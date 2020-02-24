  • USD
    64.3008
  • EUR
    69.4191
  • IMOEX
    3106.03
  • RTSI
    1524.71
  • DJA
    9356.58
  • NASDAQ
    9278.08
  • BRENT
    55.82
  • ГАЗПРОМ
    232
  • Газпрнефть
    456.8
  • Роснефть
    461.75
  • АЛРОСА
    83.2
  • Сбербанк
    250.8

Тема:

"Южный" и "Северный" газопроводы 1 час назад

24 февраля 202018:01

"Академик Черский" ушел вместо Сингапура в Коломбо

kapital-rus.ru

Газпромовский трубоукладчик "Академик Черский" изменил пункт назначения с Сингапура на Коломбо (Шри-Ланка), о чем свидетельствуют данные Marine Traffic и Vesselfinder.

При текущей скорости судно прибудет в порт Коломбо 18 марта, пока же оно идет по направлению к Сингапуру.

"Академик Черский" при дополнительной подготовке может стать вариантом достройки "Северного потока-2", об этом говорил министр энергетики России Александр Новак.

"Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. США и Украина протестуют против строительства.

Ранее по теме

Сейчас

18:53

"Розовый понедельник": на немецком карнавале пострадали более 30 человек

18:42

Захаровой противен "балаган" с "Буком"

18:16

Обстрел Израиля оказался местью

17:44

Машина въехала в толпу зрителей на карнавале в Германии

17:10

COVID-2019 в Италии: жертв уже семь

15:57

Россия будет противодействовать любым попыткам оправдать террористов

14:57

Осколки выпущенного из Газы снаряда упали на детскую площадку в Израиле

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

"Розовый понедельник": на немецком карнавале пострадали более 30 человек

"Розовый понедельник": на немецком карнавале пострадали более 30 человек

14 минут назад
Захаровой противен "балаган" с "Буком"

Захаровой противен "балаган" с "Буком"

24 минуты назад
Коронавирус впервые выявлен в еще пяти странах

Коронавирус впервые выявлен в еще пяти странах

48 минут назад
Обстрел Израиля оказался местью

Обстрел Израиля оказался местью

47 минут назад
Россия будет противодействовать любым попыткам оправдать террористов

Россия будет противодействовать любым попыткам оправдать террористов

2 часа назад
Посинел от удушья: мальчик умер, пытаясь сделать сюрприз отцу

Посинел от удушья: мальчик умер, пытаясь сделать сюрприз отцу

2 часа назад
COVID-2019 в Италии: жертв уже семь

COVID-2019 в Италии: жертв уже семь

1 час назад
Отклонения от нормы до 20 градусов: Россию ждут новые погодные аномалии

Отклонения от нормы до 20 градусов: Россию ждут новые погодные аномалии

4 часа назад
Павел Прилучный и Агата Муцениеце решили развестись

Павел Прилучный и Агата Муцениеце решили развестись

3 часа назад
Отец чемпиона мира Фьюри посоветовал сыну завершить карьеру

Отец чемпиона мира Фьюри посоветовал сыну завершить карьеру

2 часа назад
Киев обещал генералу "красивую жизнь" за слова о "выдумке Кремля"

Киев обещал генералу "красивую жизнь" за слова о "выдумке Кремля"

4 часа назад
"Кременчуг", "Лубны" и "Оникс": Украина провела учения в Азовском море

"Кременчуг", "Лубны" и "Оникс": Украина провела учения в Азовском море

2 часа назад
Площадь, где расположено посольство РФ в Чехии, переименуют в честь Немцова

Площадь, где расположено посольство РФ в Чехии, переименуют в честь Немцова

3 часа назад
Излечившиеся от коронавируса снова заболели

Излечившиеся от коронавируса снова заболели

2 часа назад
Нужна помощь: Дашу Коновалову спасет внутривенное питание

Нужна помощь: Дашу Коновалову спасет внутривенное питание

10 часов назад
"Лица Победы" - уникальный архив, созданный руками простых людей

"Лица Победы" - уникальный архив, созданный руками простых людей

11 часов назад
"Лёд 2" собрал первый миллиард в российском прокате

"Лёд 2" собрал первый миллиард в российском прокате

19 часов назад
В четвертом выпуске шоу "Ну-ка, все вместе!" победили Нуца Бузаладзе и Екатерина Бродская

В четвертом выпуске шоу "Ну-ка, все вместе!" победили Нуца Бузаладзе и Екатерина Бродская

23 часа назад
В проекте "Тест" составили рейтинг лучшей красной икры и "незамерзайки"

В проекте "Тест" составили рейтинг лучшей красной икры и "незамерзайки"

23.02.2020 11:20
История с мистикой: завершились съемки "Сердца Пармы"

История с мистикой: завершились съемки "Сердца Пармы"

22.02.2020 21:21
Шоу "100ЯНОВ" на телеканале "Россия 1": новый выпуск ко Дню защитника Отечества

Шоу "100ЯНОВ" на телеканале "Россия 1": новый выпуск ко Дню защитника Отечества

20.02.2020 13:14
Польша обвинила Россию в агрессии против Украины

Польша обвинила Россию в агрессии против Украины

30 минут назад
Форвард "Оттавы" Наместников обменян в "Колорадо"

Форвард "Оттавы" Наместников обменян в "Колорадо"

1 час назад
"Академик Черский" ушел вместо Сингапура в Коломбо

"Академик Черский" ушел вместо Сингапура в Коломбо

1 час назад
Андрей Рублев вышел во второй круг турнира в Дубае

Андрей Рублев вышел во второй круг турнира в Дубае

1 час назад
Контрактник нашел у части мумию в пальто

Контрактник нашел у части мумию в пальто

1 час назад
Лихач сбил женщину с собаками, пострадавшая умерла. Видео

Лихач сбил женщину с собаками, пострадавшая умерла. Видео

2 часа назад
За "Мону Лизу" из кубиков Рубика заплатили более полумиллиона долларов

За "Мону Лизу" из кубиков Рубика заплатили более полумиллиона долларов

2 часа назад
Фельдшеры пожалели носилки для пациента - тащили до машины по асфальту

Фельдшеры пожалели носилки для пациента - тащили до машины по асфальту

2 часа назад
Maruv оскандалилась с 23 февраля

Maruv оскандалилась с 23 февраля

2 часа назад
Теннисистка Павлюченкова снялась с турнира в Дохе

Теннисистка Павлюченкова снялась с турнира в Дохе

2 часа назад
Водители легковушек погибли в ночном ДТП под Омском

Водители легковушек погибли в ночном ДТП под Омском

3 часа назад
Лидер "Реала" Азар пропустит не менее трех месяцев из-за травмы

Лидер "Реала" Азар пропустит не менее трех месяцев из-за травмы

3 часа назад
Новая власть оправдала надежды лишь 13 процентов украинцев

Новая власть оправдала надежды лишь 13 процентов украинцев

3 часа назад
Семья из четырех человек погибла в машине, смятой бензовозом на трассе в Коми

Семья из четырех человек погибла в машине, смятой бензовозом на трассе в Коми

3 часа назад
Совместная комиссия СВПД соберется 26-го в Вене

Совместная комиссия СВПД соберется 26-го в Вене

3 часа назад
Заступившемуся за пенсионерку перед инспекторами мужчине дали 20 суток ареста

Заступившемуся за пенсионерку перед инспекторами мужчине дали 20 суток ареста

3 часа назад
Осколки выпущенного из Газы снаряда упали на детскую площадку в Израиле

Осколки выпущенного из Газы снаряда упали на детскую площадку в Израиле

3 часа назад
КПП в Донбассе готовятся к смене графика работы

КПП в Донбассе готовятся к смене графика работы

3 часа назад
Определился состав сборной России на чемпионат Европы по биатлону

Определился состав сборной России на чемпионат Европы по биатлону

3 часа назад
Стали известны все участники плей-офф Восточной конференции КХЛ

Стали известны все участники плей-офф Восточной конференции КХЛ

4 часа назад
Не пустили в Латвию, лишили шенгена: журналист Андрей Захаров прокомментировал случившееся

Не пустили в Латвию, лишили шенгена: журналист Андрей Захаров прокомментировал случившееся

4 часа назад
Жительница Астрахани нарушила правила и завалила на бок маршрутку. Видео

Жительница Астрахани нарушила правила и завалила на бок маршрутку. Видео

4 часа назад
Чемпионат мира по хоккею-2021 обзавелся талисманом

Чемпионат мира по хоккею-2021 обзавелся талисманом

4 часа назад
ВМС США уточнили, что их эсминец делает в Черном море

ВМС США уточнили, что их эсминец делает в Черном море

5 часов назад
Гончарук назвал торговлю оружием и наркотиками способами выплаты ипотеки

Гончарук назвал торговлю оружием и наркотиками способами выплаты ипотеки

5 часов назад
Премьера в "Театриуме на Серпуховке": пластический спектакль "Букашки. Фантазия!"

Премьера в "Театриуме на Серпуховке": пластический спектакль "Букашки. Фантазия!"

19.02.2020 08:42

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку