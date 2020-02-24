Андрей Рублев вышел во второй круг турнира в Дохе

Российский теннисист Андрей Рублев с победы стартовал на турнире категории ATP500 в Дубае, чей призовой фонд составляет почте 3 миллиона долларов. В первом круге он оказался сильнее итальянца Лоренцо Музетти в двух сетах со счетом 6:4, 6:4.

В следующем раунде россиянин сыграет с победителем матча между Филипом Краиновичем из Сербии и португальцем Жоау Соузой, который состоится 25 февраля.

Ранее во второй круг турнира в Дубае вышел еще один представитель России Карен Хачанов, взявший верх у Михаила Кукушкина из Казахстана со счетом 7:6 (7:2), 6:1.