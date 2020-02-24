Обстрел Израиля оказался местью

Ответственность за обстрел Израиля из сектора Газа и убийство двух солдат взяло на себя вооруженное крыло "Исламского джихада" (запрещено в РФ) - "Сарая Аль-Кудс" ("Роты Иерусалима"). И подтвердило готовность дать мощный ответ и противостоять любой агрессии.

Минувшей ночью ВВС Израиля нанесли ракетный удар по окрестностям Дамаска, где находится военная база палестинцев и разрабатывается используемое против Израиля оружие. И в ответ на ракетные обстрелы ударили по десяткам целей, связанных с "Исламским джихадом".

Сейчас обмен ударами продолжается, из сектора Газы было выпущено более 40 ракет, половину израильская система ПВО перехватила, передает ТАСС. В Израиле сигналы оповещения о возможном ракетном обстреле прозвучали в городах Ашкелон, Сдерот и ряде приграничных районов на юге Израиля. В школах на юге страны занятия отменены, прекращено железнодорожное сообщение между Ашкелоном и Беэр-Шевой, закрыты дороги в граничащих с Газой районах, передает РИА Новости.