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Коронавирус 1 час назад

24 февраля 202021:21 Ася Емельянова

Италия стала новым очагом коронавируса в Европе

Италия стала новым очагом коронавируса в Европе

Новый очаг распространения коронавируса появился в Европе. Весь день приходят срочные сообщения о новых погибших в Италии — их уже шестеро. Заразившихся — более 200. Жители сметают все с полок магазинов и запираются по домам. Сорваны выступления в "Ла Скала" и модные показы. Отменен Венецианский карнавал — карнавальные маски спешно меняют на медицинские. Итальянских туристов не выпустили из самолета на Маврикии. А во Франции задержали автобус из Милана. Почему болезнь выбрала именно Италию и кто на очереди?

Чем больше население умоляют не поддаваться панике, тем быстрее пустеют полки в супермаркетах. Магазины пока работают, но там пусто, как и в аптеках, где масок нет. В крохотном Кодоньо все поняли еще в 22 февраля утром, когда военные закрыли город — по приказу "никого не впускать, никого не выпускать". Над городом запустили дрон, и стало понятно, что 15-тысячный город сегодня – брат-близнец 11-миллионного Уханя.

"Ни одной живой души! Будто в эфире идет финал чемпионата мира по футболу и Италия в финале", — говорят местные жители.

В Италии уже больше двух сотен положительных тестов на вирус. В половине случаев болезнь протекает без симптомов, остальные — в больнице, 23 человека — в интенсивной терапии. Пока в стране два крупных очага — Ломбардия (там 169 заболевших, и именно здесь есть летальные исходы Эмилия-Романья (18) Венето (32), Пьемонт (4), Лацио (3).

"Мы стараемся сдержать распространение вируса с мерами исключительной предосторожности. Мы выявили два очага заражения и вмешались — с применением значительных мер. Поэтому мы считаем, что наша страна в безопасности и люди могут жить спокойно", — заявил Анджело Борелли, глава Службы гражданской обороны Италии.

Изолировать и запрещать — пока это самые эффективные меры. Школы, университеты на севере закрыты, крупные производства остановлены. Стране не до футбола и балета — игры серии "А" перенесены. "Ла Скала" отменила концерты. Карнавал в Венеции тоже закончился, едва начавшись. На Неделе моды модели шагали по подиуму на фоне пустых кресел. Музеи закрыты. Долгожданные концерты в Болонье Дениса Мацуева перенесены.

Италия так и не вычислила , кто он, "пациент ноль", с которого началось глобальное локальное заражение. Но это уже не важно — это снежный ком . Только пациент №1 – первый, кому поставили диагноз коронавирус, заразил два десятка человек. Он был полон сил и планов — ждет первого ребенка — и вел активную жизнь: за время инкубационного периода пробежал полумарафон, 4 раза обедал с друзьями, каждое утро пил кофе в одном и том же баре. Это то, что он честно рассказал следствию, но уже не все можно отследить, потому что двум жертвам вируса диагноз поставили уже после смерти.

Закрыться дома на две недели – добровольное решение многих жителей Ломбардии. "Мы думали, что это может начаться в Милане, крупном городе, но никак не в таком маленьком городке, как наш. Я закрылась в доме и переживаю обо всем, что показывают по телевидению. Сейчас мы ждем и надеемся, что заболевшим станет лучше и все станет снова хорошо", — призналась одна из жительниц Кодоньо.

Соседи Италию хвалят за оперативность, но боятся. Накануне на границе с Австрией остановили поезд. В Лине проверяют автобус из Милана — у водителя — подозрительный кашель. Франция пока не закрыла границы, но проверки начала. Такие же планы у Швейцарии. А на Маврикии после проверки на всякий случай развернули обратно домой пассажиров борта Alitalia – тех, у кого прописка в Ломбардии и Венето.

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