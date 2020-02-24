Лала Крамаренко вклинилась между сестрами Авериными

Титулованные сестры Аверины подтвердили, что являются сильнейшими гимнастками России. 21-летняя Арина вновь поднялась на высшую ступень пьедестала. Дина, даже несмотря на тяжелую травму, — третья. Таковы результаты национального первенства, которое завершилось в московском Дворце художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Команда нашего прославленного тренера и президента Всероссийской федерации художественной гимнастики снова смогла доказать, что материал, из которого сделаны эти хрупкие девушки, крепче стали.

Четыре дня подряд в воздухе летали мячи, кружили обручи и порхали ленты. Но вот, наконец, — финальный пьедестал. Для звезд нашей сборной чемпионат России по сути — контрольная тренировка при полном зрительном зале. А вот для спортсменок, пока не стоявших на мировых пьедесталах, — возможность проявить себя и быть замеченными.

На награждении по итогам индивидуальных программ друг друга сменяли Анастасия Гузенкова, Дарья Трубникова и Анастасия Симакова.

"Удалось в обруче завоевать золото. В ленте — вторая. Неплохой результат, но всегда есть к чему стремиться", — отметила чемпионка России по художественной гимнастике в упражнениях с обручем Анастасия Гузенкова.

И даже такие, казалось бы, мелочи, как прическа, имеют значение. Все привыкли видеть гимнасток с одним пучком, Дария Сергаева выделяется.

"Перед юниорским чемпионат мира в прошлом году Ирина Винер предложила сделать такую прическу, теперь она является моей визитной карточкой", — сказала чемпионка России по художественной гимнастике в упражнениях с булавами Дария Сергаева.

Чемпионки мира сестры Аверины соревновались в многоборье. Дисциплина, когда спортсменки выступают со всеми предметами в один день, входит в олимпийскую программу. Еще на тренировке лидер сборной Дина Аверина как будто чувствовала себя нехорошо. Но на ковер вышла и боролась. В итоге — третье место.

"У Дины случилась травма. И она должна была быть, конечно, снята. Но мне ничего не было сказано на этот счет ни ею, ни теми тренерами, которые были с ней рядом. Ей так в спину вступило, что она даже не сможет выйти на парад", — рассказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер нашей сборной Ирина Винер-Усманова.

Арина Аверина защитила титул чемпиона России. А вот что называют сенсаций: Лала Крамаренко вклинилась между сестрами. Ей — всего 15. Вчерашняя юниорка сегодня — серьезный конкурент лидерам сборной.

"Мне очень приятно выступать с такими именитыми гимнастками, которые вступают на мировом уровне. Всегда тяжело вступать во взрослый мир, поэтому я очень благодарна своим тренерам", — отметила Лала Крамаренко, серебряный призер чемпионата России по художественной гимнастике в многоборье.

"Она сегодня единственная прошла без грубых ошибок. Единственная гимнастка, у которой выдержали нервы. У нее была одна маленькая потеря в мяче. А все остальное она сделала чисто", — подчеркнула Ирина Винер-Усманова.

Теперь главная интрига, кто поедет на Олимпиаду. За медали в личных дисциплинах смогут побороться только две спортсменки.