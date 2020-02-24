ВОЗ призвала готовиться к пандемии коронавируса

Нужно подготовиться к возможной пандемии коронавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на странице ВОЗ в "Твиттер"

Чиновник добавил, что универсального лекарства от вируса нет. И риски у каждой страны свои.

А его помощник Брюс Эйлвард предостерег от излишней уверенности в том, что пневмония побеждена. Иммунитета от инфекции ни у кого нет, вспышку заболевания в Китае удалось подавить титаническими усилиями. Но она может повториться.

И поскольку новый вирус крайне непредсказуем, нужно способствовать разработке эффективной вакцины, передает РИА Новости.

Власти Китая сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане 31 декабря 2019 года. Эксперты в рекордные сроки определили возбудителя болезни – это новый коронавирус COVID-2019.

На данный момент в КНР заражено более 77 тысяч человек, количество летальных исходов – около 2,6 тысяч. За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в 31 стране.