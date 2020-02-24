24 февраля 202020:15

Джокович разгромил Жазири на старте турнира в Дубае

Новак Джокович

Новак Джокович
EPA

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович в первом круге турнира в Дубае (ОАЭ) в двух сетах за один час одну минуту разгромил представителя Туниса Малика Жазири – 6:1, 6:2.

Джокович семь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми, а у Жазири, занимающего 260-е место в рейтинге ATP, два эйса и три двойные ошибки.

Таким образом, серб вышел во второй круг турнира, где ему будет противостоять немец Филипп Кольшрайбер (№80), переигравший на старте турнира египтянина Мохамеда Сафвата (№132) – 4:6, 6:4, 6:0.

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