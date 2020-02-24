24 февраля 202020:59

Скончалась математик, занимавшаяся полетами на Луну и Марс

wikipedia.org

Скончалась Кэтрин Джонсон – математик, рассчитавшая траектории полетов на Луну. Американке был 101 год.

НАСА выразило соболезнования в связи с кончиной ученого в своем аккаунте в "Твиттер", назвав Кэтрин Джонсон "американским героем".

Она трудилась в организации несколько десятилетий, работала, в том числе, над миссией Apollo 11, полетами Гленна и Шепарда, занималась расчетами полетов на Марс.

Кэтрин Джонсон посвящена книга "Скрытые фигуры" Марго Ли Шеттерли, по которой был снят одноименный фильм.

Сейчас

21:00

Боксер Сергей Ковалев был арестован в США за вождение в нетрезвом виде

20:40

Скончалась математик, занимавшаяся полетами на Луну и Марс

20:29

"Железный купол" не перехватил 10% выпущенных из Газы ракет

20:05

Вайнштейна признали виновным в изнасиловании и домогательствах

19:34

Немец умышленно направил машину в толпу на карнавале

18:53

"Розовый понедельник": на немецком карнавале пострадали более 30 человек

18:42

Захаровой противен "балаган" с "Буком"

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Немец умышленно направил машину в людей, проехав в толпе несколько десятков метров

Немец умышленно направил машину в людей, проехав в толпе несколько десятков метров

2 часа назад
Италия стала новым очагом коронавируса в Европе

Италия стала новым очагом коронавируса в Европе

58 минут назад
Скончалась математик, занимавшаяся полетами на Луну и Марс

Скончалась математик, занимавшаяся полетами на Луну и Марс

1 час назад
Вайнштейна признали виновным в изнасиловании и домогательствах

Вайнштейна признали виновным в изнасиловании и домогательствах

1 час назад
Украина "глубоко обеспокоена" символикой Крыма на российском выставочном стенде

Украина "глубоко обеспокоена" символикой Крыма на российском выставочном стенде

1 час назад
Путин подарил Трампу монеты, а Макрон — сумку Louis Vuitton

Путин подарил Трампу монеты, а Макрон — сумку Louis Vuitton

2 часа назад
"Железный купол" не перехватил 10 процентов выпущенных из Газы ракет

"Железный купол" не перехватил 10 процентов выпущенных из Газы ракет

1 час назад
Захаровой противен "балаган" с "Буком"

Захаровой противен "балаган" с "Буком"

3 часа назад
ВОЗ призвала готовиться к пандемии коронавируса

ВОЗ призвала готовиться к пандемии коронавируса

1 час назад
Газ для украинцев стал дешевле

Газ для украинцев стал дешевле

1 час назад
Испания лишилась крупнейшего специалиста по русской литературе

Испания лишилась крупнейшего специалиста по русской литературе

1 час назад
Посинел от удушья: мальчик умер, пытаясь сделать сюрприз отцу

Посинел от удушья: мальчик умер, пытаясь сделать сюрприз отцу

5 часов назад
Россия будет противодействовать любым попыткам оправдать террористов

Россия будет противодействовать любым попыткам оправдать террористов

5 часов назад
Нужна помощь: Дашу Коновалову спасет внутривенное питание

Нужна помощь: Дашу Коновалову спасет внутривенное питание

13 часов назад
"Лица Победы" - уникальный архив, созданный руками простых людей

"Лица Победы" - уникальный архив, созданный руками простых людей

14 часов назад
"Лёд 2" собрал первый миллиард в российском прокате

"Лёд 2" собрал первый миллиард в российском прокате

22 часа назад
В четвертом выпуске шоу "Ну-ка, все вместе!" победили Нуца Бузаладзе и Екатерина Бродская

В четвертом выпуске шоу "Ну-ка, все вместе!" победили Нуца Бузаладзе и Екатерина Бродская

23.02.2020 20:15
В проекте "Тест" составили рейтинг лучшей красной икры и "незамерзайки"

В проекте "Тест" составили рейтинг лучшей красной икры и "незамерзайки"

23.02.2020 11:20
Трамп оставит только верных подчиненных

Трамп оставит только верных подчиненных

1 час назад
Боксер Сергей Ковалев был арестован в США за вождение в нетрезвом виде

Боксер Сергей Ковалев был арестован в США за вождение в нетрезвом виде

1 час назад
Huawei представила укрепленный складной смартфон и самый мощный Android-планшет

Huawei представила укрепленный складной смартфон и самый мощный Android-планшет

1 час назад
Джокович разгромил Жазири на старте турнира в Дубае

Джокович разгромил Жазири на старте турнира в Дубае

2 часа назад
"Горький вечер" и невиданная ненависть: выборы в Гамбурге

"Горький вечер" и невиданная ненависть: выборы в Гамбурге

2 часа назад
Игроки "Рейнджерс" Шестеркин и Бучневич попали в аварию

Игроки "Рейнджерс" Шестеркин и Бучневич попали в аварию

2 часа назад
Украинский закон о госязыке хотят пересмотреть

Украинский закон о госязыке хотят пересмотреть

2 часа назад
Звонарева стартовала с победы на турнире в Дохе

Звонарева стартовала с победы на турнире в Дохе

3 часа назад
Польша обвинила Россию в агрессии против Украины

Польша обвинила Россию в агрессии против Украины

3 часа назад
Форвард "Оттавы" Наместников обменян в "Колорадо"

Форвард "Оттавы" Наместников обменян в "Колорадо"

4 часа назад
"Академик Черский" ушел вместо Сингапура в Коломбо

"Академик Черский" ушел вместо Сингапура в Коломбо

4 часа назад
Контрактник нашел у части мумию в пальто

Контрактник нашел у части мумию в пальто

4 часа назад
Лихач сбил женщину с собаками, пострадавшая умерла. Видео

Лихач сбил женщину с собаками, пострадавшая умерла. Видео

5 часов назад
Отец чемпиона мира Фьюри посоветовал сыну завершить карьеру

Отец чемпиона мира Фьюри посоветовал сыну завершить карьеру

5 часов назад
Излечившиеся от коронавируса снова заболели

Излечившиеся от коронавируса снова заболели

5 часов назад
За "Мону Лизу" из кубиков Рубика заплатили более полумиллиона долларов

За "Мону Лизу" из кубиков Рубика заплатили более полумиллиона долларов

5 часов назад
Фельдшеры пожалели носилки для пациента - тащили до машины по асфальту

Фельдшеры пожалели носилки для пациента - тащили до машины по асфальту

5 часов назад
"Кременчуг", "Лубны" и "Оникс": Украина провела учения в Азовском море

"Кременчуг", "Лубны" и "Оникс": Украина провела учения в Азовском море

5 часов назад
Maruv оскандалилась с 23 февраля

Maruv оскандалилась с 23 февраля

5 часов назад
Лидер "Реала" Азар пропустит не менее трех месяцев из-за травмы

Лидер "Реала" Азар пропустит не менее трех месяцев из-за травмы

6 часов назад
Новая власть оправдала надежды лишь 13 процентов украинцев

Новая власть оправдала надежды лишь 13 процентов украинцев

6 часов назад
Павел Прилучный и Агата Муцениеце решили развестись

Павел Прилучный и Агата Муцениеце решили развестись

6 часов назад
Площадь, где расположено посольство РФ в Чехии, переименуют в честь Немцова

Площадь, где расположено посольство РФ в Чехии, переименуют в честь Немцова

6 часов назад
Отклонения от нормы до 20 градусов: Россию ждут новые погодные аномалии

Отклонения от нормы до 20 градусов: Россию ждут новые погодные аномалии

7 часов назад
Киев обещал генералу "красивую жизнь" за слова о "выдумке Кремля"

Киев обещал генералу "красивую жизнь" за слова о "выдумке Кремля"

7 часов назад
Не пустили в Латвию, лишили шенгена: журналист Андрей Захаров прокомментировал случившееся

Не пустили в Латвию, лишили шенгена: журналист Андрей Захаров прокомментировал случившееся

7 часов назад
Чемпионат мира по хоккею-2021 обзавелся талисманом

Чемпионат мира по хоккею-2021 обзавелся талисманом

7 часов назад
ВМС США уточнили, что их эсминец делает в Черном море

ВМС США уточнили, что их эсминец делает в Черном море

8 часов назад
Гончарук назвал торговлю оружием и наркотиками способами выплаты ипотеки

Гончарук назвал торговлю оружием и наркотиками способами выплаты ипотеки

8 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку