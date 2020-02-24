Скончалась математик, занимавшаяся полетами на Луну и Марс

Скончалась Кэтрин Джонсон – математик, рассчитавшая траектории полетов на Луну. Американке был 101 год.

НАСА выразило соболезнования в связи с кончиной ученого в своем аккаунте в "Твиттер", назвав Кэтрин Джонсон "американским героем".

Она трудилась в организации несколько десятилетий, работала, в том числе, над миссией Apollo 11, полетами Гленна и Шепарда, занималась расчетами полетов на Марс.

Кэтрин Джонсон посвящена книга "Скрытые фигуры" Марго Ли Шеттерли, по которой был снят одноименный фильм.