Умер глава музея-заповедника "Петергоф"

Президент Государственного музея-заповедника "Петергоф" Вадим Знаменов скончался в понедельник, 24 февраля, на 84-м году жизни.

Вадим Валентинович Знаменов трудился над восстановлением и развитием петергогфских музеев и отдал этому делу более 50 лет жизни. Президентом музея-заповедника "Петергоф" был назначен в 2009 году.

Он восстановил многие памятники, дворцы, сады и парки, уничтоженные и поврежденные в годы Великой Отечественной войны, а также создал новые уникальные экспозиции.

Дата прощания со Знаменовым уже назначена: оно состоится 28 февраля в Большом Петергофском дворце. Начало в 12:00. Похоронят его Бабигонском кладбище Петергофа, сообщается на сайте музея.