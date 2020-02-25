В Пензенской области найдены тела четырех погибших

В селе Чемодановка Бессоновского района Пензенской области в многоквартирном жилом доме обнаружены тела четырех человек. По предварительной версии, причиной смерти стало отравление угарным газом.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам"). По данным следствия, в расположенной на четвертом этаже здания квартире был обнаружены тела двух мужчин 1982 и 1983 годов рождения. Позже при обходе подъезда в квартире на пятом этаже были найдены еще двое погибших — женщина и мужчина 1961 и 1994 года рождения соответственно, передает ТАСС.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится осмотр места происшествия. Каких-либо телесных повреждений на телах погибших не обнаружено. В настоящее время подача газа в здание отключена, сотрудники МЧС России и газовой службы обеспечивают безопасность жильцов дома.