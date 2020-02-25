Теннисистка Потапова одержала победу на старте турнира в Акапулько

Российская теннисистка, 97-я ракетка мира Анастасия Потапова на старте турнира в мексиканском Акапулько в трех сетах за два часа 20 минут обыграла представительницу Словакии Анну Каролину Шмидлову – 4:6, 7:5, 6:1.

Потапова дважды подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала восемь брейк-пойнтов из 14, а у Шмидловой, занимающей 200-е место в рейтинге WTA, один эйс, семь двойных ошибок и пять реализованных брейков из 11.

Таким образом, 18-летняя уроженка Саратова вышла во второй круг турнира, где сыграет с победительницей противостояния Мария Боузкова (Чехия, №57) – Татьяна Мария (Германия, №90).