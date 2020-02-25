В пригородах Алеппо продолжается разминирование территорий

Сирийские сапёры разминируют посёлок Захра в пригороде Алеппо. В первую очередь, они работают на дорогах. Населённый пункт освободили недавно, за день военным удаётся продвинуться не более, чем на 300 метров, так как на территории очень много различных взрывных устройств.

По словам сапёров, они обезвредили уже сотни фугасов. Почти каждый день среди них попадаются иностранные, в том числе — турецкие. А вот вооружение боевики при отступлении успели увезти с собой, отмечает телеканал "Россия 24" .