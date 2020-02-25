Рынок США пережил один из худших дней в истории

Американский рынок акций пережил одно из сильнейших падений в истории. За день основные индексы рухнули более чем на 3,5%, а акции таких гигантов как Google, Apple, Microsoft и Amazon подешевели почти на 5%.

Кстати, в абсолютном выражении падение высокотехнологичного индекса Nasdaq и вовсе стало самым масштабным за все время наблюдений. Причина остается неизменной — эпидемия коронавируса распространяется и угрожает мировой экономике.

Тем не менее, несмотря на то что глобальный рынок акций пережил один из худших дней за последнее десятилетие, президент США Дональд Трамп принялся успокаивать инвесторов и написал в Твиттер о том, что ситуация с коронавирусом находится под контролем, а фондовый рынок кажется ему привлекательным для покупки на текущих уровнях.

"Коронавирус находится в значительной степени под контролем в США. Мы находимся в контакте со всеми странами. Федеральные центры по контролю и профилактике заболеваний США и Всемирная организация здравоохранения работают усердно. Фондовый рынок начинает мне казаться очень привлекательным", — написал президент в своем микроблоге.

Ирония в том, что последний раз он писал что-то подобное в конце 2018 г., и тогда на биржевых площадках также царила настоящая паника. Но в итоге призыв Трампа оказался верным и стоимость активов существенно выросла. Еще более ценный совет инвесторам дал экс-президент Обама. Практически в самый разгар кризиса 2009 г. он также призывал всех покупать подешевевшие бумаги, с тех пор они практически непрерывно растут уже более 10 лет.

Несмотря на праздник, российские активы также попали под волну распродаж.

Депозитарные расписки некоторых российских компаний за день подешевели более чем на 5%, а рубль на внебиржевых торгах потерял около 2%. Устояли лишь расписки золотодобывающих компаний — "Полюс Золото" и "Полиметалл".

Это связано с обновлением цен на драгоценные металлы своих многолетних максимумов. Сегодня Московская биржа возобновит свою работу, и весь негатив понедельника будут отыгрывать уже трейдеры из России.