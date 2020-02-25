Визит Трампа в Индию вызвал акцию протеста в Нью-Дели

Сотни протестующих собрались в Нью-Дели в понедельник, чтобы выразить протест против визита президента США Дональда Трампа в Индию. Кадры показывают протестующих с плакатами и транспарантами, осуждающими "империализм" Трампа и США, сообщает телеканал "Россия 24".