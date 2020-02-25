5 главных событий недели в экономике

В России эта неделя будет короткой из-за праздничного дня в понедельник. Тем не менее, неделя будет богатой на события, о которых мы и расскажем ниже.

Стоит отметить, что эта неделя будет весьма интересной для инвесторов, так как ряд крупных компаний опубликуют отчетность за 2019 год.

Вторник, 25 февраля

Финансовые результаты ПАО “Газпром нефть” за 2019 год

“Газпром нефть” – один из лидеров среди российских компаний по объемам добычи и переработки нефти. Финансовые результаты компании за 2019 год будут интересны как инвесторам, так и экспертам нефтегазовой отрасли.

Команда Международного валютного фонда посетит Украину

Ранее, в декабре прошлого года власти Украины и представители МВФ сообщили о том, что стороны договорились о программе помощи, которая включает в себя кредит на сумму около 5,5 миллиарда долларов на срок в три года. Для этого Украина обязалась пойти на выполнение требований МВФ, в частности, по борьбе с коррупцией.

Среда, 26 февраля

Финансовые результаты компаний

Ожидается, что в среду опубликует финансовые результаты за 2019 год целый ряд компаний. Среди них: Группы ВТБ, ПАО “ГМК “Норильский никель”, Mail.Ru Group Ltd.

Четверг, 27 февраля

Финансовые результаты компаний

Еще две компании опубликуют финансовые результаты за 2019 год в среду. Это ПАО “Сбербанк” и Evraz Plc. Сбербанк – крупнейший банк России. Evraz – крупная металлургическая и горно-добывающая компания России. Результате обеих компаний, несомненно, заинтересуют как инвесторов, так и аналитиков.

Пятница, 28 февраля

Финансовые результаты Группы “Интер РАО ЕЭС”

Завершают неделю отчетности финансовые результаты “Интер РАО ЕЭС” за 2019 год.