"Коламбус" переиграл "Оттаву", Гавриков и Анисимов набрали по одному очку

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус Блю Джекетс" на льду домашней "Нейшвайд-Арены" в овертайме обыграл команду "Оттава Сенаторз" – 4:3 (1:1, 1:1, 1:1, 1:0).

Основное время встречи завершилось со счетом 3:3. У хозяев льда дубль оформил Ник Фолиньо (5-я, 33-я минуты) и единожды отличился Стефан Матто (50), а у гостей два гола забил Коннор Браун (11, 30) и один – Колин Уайт (50).

Победу "Блю Джекетс" в овертайме принес Эмиль Бемстрем, забросивший шайбу за 25 секунд до серены. Российский защитник "синих мундиров" Владислав Гавриков и его соотечественник из "Сенаторз" Артем Анисимов записали на свой счет по одной результативной передаче.

"Коламбус" прервал серию из восьми поражений и с 76 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, а "Оттава" в ней же расположилась на 15-й строчке, имея в активе 54 очка.