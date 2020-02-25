Теннис. Калинская потерпела поражение в первом круге турнира в Акапулько

Российская теннисистка, 111-я ракетка мира Анна Калинская в первом круге турнира в мексиканском Акапулько в двух сетах за один час 32 минуты проиграла представительнице Словении Тамаре Зиданшек – 3:6, 4:6.

Калинская ни разу не подала навылет, допустила четыре двойных ошибки и реализовала один брей-пойнт из шести, а у Зиданшек, занимающей 74-е место в рейтинге WTA, один эйс, три двойные ошибки и три реализованных брейка из пяти.

Таким образом, 21-летняя уроженка Москвы покинула турнир, а теннисистка из Словении вышла во второй круг турнира, где сыграет с победительницей противостояния Кайя Йуван (Словения, №125) – Винус Уильямс (США, №64).