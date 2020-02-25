Погода нарушила движение по Военно-Грузинской дороге

Из-за неблагоприятных погодных условий проезд по соединяющей Россию со странами Закавказья Военно-Грузинской дороге закрыт для большегрузного транспорта с 03:00 вторника, 25 февраля.

Также власти Грузии из-за снега и гололеда закрыли для прицепного и полуприцепного автотранспорта дорогу Гудаури — Коби, ведущую к границе с Россией, передает ТАСС.

Военно-Грузинская дорога ведет из Владикавказа в Тбилиси через Главный Кавказский хребет, соединяя Россию с Грузией и остальными государствами Закавказья. На российском участке трасса проходит по Северной Осетии.