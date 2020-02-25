Глава КНР потребовал открыть второй фронт борьбы с коронавирусом

В Китае число новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 снижается, это подтвердили эксперты Всемирной организации здравоохранения. Там заявили, что комплексные меры по сдерживанию инфекции действительно позволили затормозить эпидемию.

Новость о переносе на неопределенный срок заседания собрания народных представителей (в Китае это главное политическое событие года) была ожидаема. Эпидемия ведь во все внесла свои коррективы. Титр на экране: "не ослабляя хватку". Это про усилия Китая в борьбе с заразой.

Совещание комиссии по борьбе с коронавирусом Си Цзиньпин проводит в режиме видеоконференции. Невиданный даже для Китая масштаб: на связи с Пекином сразу 170 тысяч чиновников из всех провинций.

- Китайская нация, пережив множество невзгод, никогда не была сокрушена. Трудности только закаляют ее, а страдания позволяют развиваться и еще больше укреплять свой боевой дух.



Глава КНР призывает чиновников стиснуть зубы. Ведь эпидемическая ситуация, по его словам, остается сложной. В Хубэе вирус, похоже, пошел на второй круг: почти двести повторных случаев заражения. Но есть и хорошие новости: в большинстве провинций за сутки ни одного случая заражения.

"На протяжении последних пяти дней число новых случаев заражения постоянно уменьшается. Число выписанных пациентов превышает количество заболевших", — сообщил пресс-секретарь Национальной комиссии здравоохранения КНР Ми Фэн.

Открыть второй фронт борьбы с вирусом Си Цзиньпин требует на экономическом фланге. Предприятиям пора снова запускать конвейеры на полную катушку. Насколько это, конечно, возможно. Ведь многие работники не могут выйти на работу из-за карантина. А тут еще и начало посевной. И если упустить момент, то полуторамиллиардная страна останется без продовольствия. И это будет посерьезней, чем пустующие столики уличных кафе.

В условиях, когда многие рестораны закрыты для посещения, некоторые организуют продажу еды на вынос, чтобы хоть как-то покрыть расходы, соблюдая при этом меры предосторожности. "Покупатели должны быть уверены, что все, что они у нас берут безопасно. Ну и мы тоже", — говорит продавец.

Пока улицы мегаполисов пустуют, некоторые регионы изо всех сил пытаются вернуть жителей к привычному ритму и наверстать упущенный туристический сезон. В Гуйчжоу показательно открыли природный парк Хангошу. Туристов, впрочем, оказалось немного — всего 26 человек. Каждого попросили держать дистанцию и друг к другу не приближаться, а предварительно еще и отсканировали так называемый "код здоровья". Обязательное приложение в телефоне, что отслеживает каждый шаг его владельца