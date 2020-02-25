Стали известны объемы вложений в российские проекты ГЧП

В России заключили 3,1 тыс. соглашений о государственно-частном партнерстве в общей сложности на триллион и 700 миллиардов рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы Минэкономразвития. Как отмечает издание, данные о таких проектах, открываются впервые.

Государственные инвестиции составили полтриллиона рублей, а внебюджетные — 1,2 трлн. По данным ведомства, инвестиционные обязательства за 2019 год составили около 1,6% ВВП .

Из материалов Минэкономразвития следует, что ежегодно в России заключается около 500 новых соглашений с инвестициями до 300 миллиардов рублей. Самые крупные проекты реализуются в транспортной сфере.