Умер маршал СССР Дмитрий Язов

В Москве на 96-м году жизни скончался маршал Советского Союза Дмитрий Язов, сообщает Минобороны РФ.

Дмитрий Язов родился в 1924 году в Омской области. Он ушел на фронт в 17 лет. В годы Великой Отечественной войны он был командиром стрелкового взвода, командиром стрелковой роты на Волховском и Ленинградском фронтах. С 1987 по 1991 годы он занимал пост министра обороны СССР. В 1990 году Дмитрию Язову последнему в СССР присвоено звание Маршала Советского Союза. Под его руководством была проведена большая работа по повышению боеспособности Вооруженных сил, организованному выводу войск с территории Афганистана.

После попытки госпереворота в августе 1991 года Язов провел около полутора лет в "Матросской тишине", в 1994 году его амнистировали, с этого момента находился в официальной отставке.

Некоторое время Язов занимал должности главного военного советника ГУ международного военного сотрудничества Минобороны России, главного советника-консультанта начальника Военной академии Генштаба.

В начале февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил маршалу Язову орден "За заслуги перед Отечеством" III степени и юбилейную медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".

В последнее время занимал должность консультанта начальника Военно-мемориального центра Вооруженных сил РФ.