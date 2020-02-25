Мадридский "Реал" хочет выкупить у "Боруссии" Холанда

Мадридский "Реал" намерен приобрести 19-летнего нападающего "Боруссии" и сборной Норвегии Эрлинга Холанда. "Королевский клуб" готов отказаться от идеи покупки француза Килиана Мбаппе.

Зимой Холанд перешел из австрийского "Ред Булл" в дортмундскую "Боруссию". Вице-чемпионы Германии заплатили за норвежца 29 миллионов евро. В контракте футболиста имеется опция, согласно которой "Боруссия" может продать норвежца, если сумма составит более 65 миллионов. "Реал" намерен воспользоваться этим пунктом и приобрести Холанда ближайшим летом, сообщает ТАСС.

Эрлинг Холанд, сын известного норвежского полузащитника Альфа-Инге Холанда, стал первым игроком в истории Лиги чемпионов забивавшим сразу за два клуба. С этого сезона УЕФА снял запрет на участие футболиста в матчах за два клуба в одном еврокубковом сезоне.