Бывший глава ФСИН Реймер выходит из колонии

В Калининграде суд освободил условно-досрочно экс-директора ФСИН России Александра Реймера, осужденного за мошенничество и злоупотребления полномочиями, передает ТАСС.

Реймер возглавлял ФСИН с 2009 по 2012 годы. Он был инициатором реформы ФСИН, признанной позже провальной. В июне 2017 года суд признал Реймера виновным в хищении почти 3 миллиардов рублей, выделенных на закупку электронных браслетов для лиц, находящихся под домашним арестом, и приговорил его к 8 годам лишения свободы.

31 марта 2015 года Пресненским судом Москвы был санкционирован арест Реймера. Вину он не признал. В мае 2019 года суд отказал Реймеру в УДО.

Заместитель главы ФСИН Николай Криволапов осужден по данному делу на пять лет и восемь месяцев лишения свободы с выплатой штрафа в 600 тысяч рублей.

Директор ФГУП "Центр инженерно-технического обеспечения и связи" Виктор Определенов приговорен к шести годам колонии.

3 мая 2018 года Криволапова досрочно освободили. В августе 2018 года Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил иск о взыскании с осужденных свыше 2,2 млрд рублей.