Последний маршал СССР будет похоронен со всеми почестями

Последний маршал СССР Дмитрий Язов будет погребен со всеми военными почестями. Скорее всего, его похоронят на Федеральном военном кладбище в Мытищах, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу аппарата Клуба военачальников Николая Дерябина.

Сообщается также, что организацией похорон займется специальная комиссия Минобороны РФ. Возглавит ее глава ведомства Сергей Шойгу или один из его заместителей.

Ранее в Минобороны сообщили, что Язов скончался в ночь на 25 февраля после продолжительной болезни. Ему было 95 лет.

Язов занимал пост министра обороны СССР с мая 1987 по август 1991 года. Под его руководством была осуществлена большая работа по повышению боеспособности Вооруженных сил, а также был организован вывод советских войск с территории Афганистана.

Язову был последним из военачальников, кому было присвоено звание маршала Советского Союза. За подвиги в годы Великой Отечественной войны он был награжден орденом Красной Звезды.

В начале февраля 2020 года Шойгу вручил Язову орден "За заслуги перед Отечеством" III степени и юбилейную медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".