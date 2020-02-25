Названы самые ликвидные автомобили для перепродажи

Купить иномарку, поездить пару лет и не потерять деньги при продаже? Оказывается, такое возможно, если подойти к выбору автомобиля с умом... и свежей статистикой ликвидности автомобилей с пробегом.



Абсолютным лидером по ликвидности среди иномарок в возрасте 3 лет по итогам 2019 года назван городской хэтчбек-кроссовер Kia Soul. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на свежий рейтинг остаточной стоимости, подготовленный аналитиками "Автостат Инфо". Если сегодня продавать Kia Soul 2016 года выпуска на вторичке, то можно вернуть в среднем 89,8% от первоначальной цены, уплаченной за "корейца" три года назад.



Самыми выгодными для перепродажи моделями в малом классе стали Hyundai Solaris (87%), Skoda Rapid (85,3%) и Kia Rio (85,2%). Лучшие показатели ликвидности в "гольф-классе" - у Toyota Corolla (83,2%), Kia Ceed (82%) и Skoda Octavia (81,7%), а в среднем классе - у Mazda 6 (84,6%), Ford Mondeo (73,1%) и Hyundai i40 (71,4%).



Самую высокую остаточную стоимость в сегменте D+, или так называемом бизнес-классе, имеет Toyota Camry c показателем 78,5%. Почти так же выгодны для перепродажи, Kia Optima (75,5%) и Skoda Superb (71%).



Лидерами класса компактных кроссоверов оказались стали Kia Soul (89,8%), Mazda CX-5 (86,9%), Honda CR-V (84,2%), а среди среднеразмерных SUV лучше всего цену держат 3-летние Volkswagen Touareg (78,3%), Kia Sorento (76,4%) и Toyota Land Cruiser Prado (74,5%).



Самой ликвидной моделью всего премиум-сегмента стал Volvo V40 Cross Country, который в трехлетнем возрасте держит аж 87,1% от начальной цены. Если смотреть отдельно по сегментам, то в "среднем премиуме" выгодны Audi A4 Allroad (77,3%), Volvo S60 (76%) и Volvo V60 Cross Country (71,6%). Среди более крупных премиум-седанов лучше всех держат цену Lexus ES (77,2%) и Infiniti Q70 (71,1%), а среди люксовых компактных SUV - Volvo XC60 (76%), Mercedes-Benz GLC (73,27%) и BMW X1 (72,8%).



Лидерами категории средних и крупных премиум-внедорожников названы Audi Q7 (79,9%), Jeep Grand Cherokee (77,3%), Lexus RX (77%), Lexus LX (75,1%), Volvo XC90 (74,6%) и Mercedes-Benz GLS (70,2%).



Эксперты рынка отмечают, что одной из главных причин удержания высокой остаточной стоимости стал рост цен на новые автомобили, вслед за которым растет и вторичка. Ожидается, что к концу 2020 года подержанные автомобили в России могут подорожать в среднем еще на 6-7%.