Realme показала смартфон на флагманском чипе Snapdragon 865

Китайский производитель смартфонов Realme, делающий ставку на выпуск доступных устройств с максимальными для своего класса характеристиками, представил свой самый производительный на сегодня аппарат: Realme X50 Pro.

Смартфон является первым флагманом в ассортименте компании, поддерживающим сети связи пятого поколения - это, наряду с максимальной на данной момент среди Android-устройств производительностью, обеспечивает система-на-чипе Qualcomm Snapdragon 865. В компании заявили The Verge, что Realme X50 Pro поддерживает "все основные диапазоны" 5G, используемые в мире.

Устройство в корпусе из матового стекла медно-коричневого или зеленого цвета весит солидные 207 граммов, 5G-начинка сделала корпус довольно толстым (9,36 мм), при этом диагональ экрана - 6,44 дюйма, а разрешение - FullHD+. При этом OLED-панель с соотношением сторон 20:9 может похвастаться широким цветовым охватом (100% цветового пространства P3) и частотой обновления 90 Гц. Под стекло встроен оптический датчик отпечатков пальцев.

Сдвоенную фронтальную камеру со стандартным объективом (32 МП) и сверхширокоугольным (8 МП) разместили в вытянутом вырезе в верхнем левом углу дисплея. На задней панели четыре объектива: основной с 64-мегапиксельным сенсором производства Samsung, сверхширокоугольник-макро (119 градусов) с 8-МП сенсором и 12-мегапиксельный телевик с двукратным оптическим зумом. Есть и стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos, Wi-Fi 6 802.11ax, NFC и Bluetooth 5.1.

Оперативной памяти у аппарата - до 12 ГБ, а максимальный размер встроенного накопителя - 256 ГБ. Видимо, чтобы стимулировать продажу более дорогих версий, от слота для карт microSD решили отказаться. Нет и 3,5-мм аудиоразъема, причем отказ от него не привел к появлению у аппарата сертификации на защиту от воды и пыли, с водой Realme X50 Pro не дружит.

Батарея солидная, хотя и не тянет на рекорд - 4200 мА*ч. Зато поддерживается скоростная 65-ваттная зарядка, позволяющая за 20 минут зарядить устройство с нуля до 65 процентов, а за 35 минут - полностью. А вот беспроводной зарядки нет.

Цена Realme X50 Pro в России пока не объявлена. В Индии устройство будет стоить от 38 000 рупий (версия 6/128 ГБ) или, в пересчете по текущем курсу, 34 350 рублей. Для Европы цена пока не объявлена, но, по словам представителей компании, составит от 550 до 650 евро. Вероятно, в России стоит рассчитывать на ценник в районе 38 - 42 тысяч рублей, в зависимости от конфигурации.