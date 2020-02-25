25 февраля 202010:00

Realme показала смартфон на флагманском чипе Snapdragon 865

Китайский производитель смартфонов Realme, делающий ставку на выпуск доступных устройств с максимальными для своего класса характеристиками, представил свой самый производительный на сегодня аппарат: Realme X50 Pro.

Смартфон является первым флагманом в ассортименте компании, поддерживающим сети связи пятого поколения - это, наряду с максимальной на данной момент среди Android-устройств производительностью, обеспечивает система-на-чипе Qualcomm Snapdragon 865. В компании заявили The Verge, что Realme X50 Pro поддерживает "все основные диапазоны" 5G, используемые в мире.

Устройство в корпусе из матового стекла медно-коричневого или зеленого цвета весит солидные 207 граммов, 5G-начинка сделала корпус довольно толстым (9,36 мм), при этом диагональ экрана - 6,44 дюйма, а разрешение - FullHD+. При этом OLED-панель с соотношением сторон 20:9 может похвастаться широким цветовым охватом (100% цветового пространства P3) и частотой обновления 90 Гц. Под стекло встроен оптический датчик отпечатков пальцев.

Сдвоенную фронтальную камеру со стандартным объективом (32 МП) и сверхширокоугольным (8 МП) разместили в вытянутом вырезе в верхнем левом углу дисплея. На задней панели четыре объектива: основной с 64-мегапиксельным сенсором производства Samsung, сверхширокоугольник-макро (119 градусов) с 8-МП сенсором и 12-мегапиксельный телевик с двукратным оптическим зумом. Есть и стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos, Wi-Fi 6 802.11ax, NFC и Bluetooth 5.1.

Оперативной памяти у аппарата - до 12 ГБ, а максимальный размер встроенного накопителя - 256 ГБ. Видимо, чтобы стимулировать продажу более дорогих версий, от слота для карт microSD решили отказаться. Нет и 3,5-мм аудиоразъема, причем отказ от него не привел к появлению у аппарата сертификации на защиту от воды и пыли, с водой Realme X50 Pro не дружит.

Батарея солидная, хотя и не тянет на рекорд - 4200 мА*ч. Зато поддерживается скоростная 65-ваттная зарядка, позволяющая за 20 минут зарядить устройство с нуля до 65 процентов, а за 35 минут - полностью. А вот беспроводной зарядки нет.

Цена Realme X50 Pro в России пока не объявлена. В Индии устройство будет стоить от 38 000 рупий (версия 6/128 ГБ) или, в пересчете по текущем курсу, 34 350 рублей. Для Европы цена пока не объявлена, но, по словам представителей компании, составит от 550 до 650 евро. Вероятно, в России стоит рассчитывать на ценник в районе 38 - 42 тысяч рублей, в зависимости от конфигурации.

Текст: Вести.Hi-tech

Сейчас

10:21

Общественная палата обновится на 40 человек

09:50

Бывший глава ФСИН Реймер выходит из колонии

09:13

Умер маршал СССР Дмитрий Язов

08:00

Погода нарушила движение по Военно-Грузинской дороге

07:07

Три российских сахарных завода приостанавливают работу

04:46

Годовщину независимости Эстонии отметили факельным шествием

03:53

Скончался старейший мужчина на Земле

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Последний маршал СССР будет похоронен со всеми почестями

Последний маршал СССР будет похоронен со всеми почестями

42 минуты назад
Общественная палата обновится на 40 человек

Общественная палата обновится на 40 человек

12 минут назад
Какие изменения ждут россиян после 1 марта

Какие изменения ждут россиян после 1 марта

12 минут назад
Бывший глава ФСИН Реймер выходит из колонии

Бывший глава ФСИН Реймер выходит из колонии

46 минут назад

Трансляции

13:00

Конференция по разоружению
13:30

Сессия Совета ООН по правам человека
Все трансляции
Рубль упал к доллару и евро при открытии торгов

Рубль упал к доллару и евро при открытии торгов

23 минуты назад
Вайнштейн признан виновным. Сколько он может получить

Вайнштейн признан виновным. Сколько он может получить

1 час назад
Техника, одежда и обувь в России подорожают из-за утильсбора

Техника, одежда и обувь в России подорожают из-за утильсбора

1 час назад
Топ-7 самых дорогих алкогольных напитков в мире

Топ-7 самых дорогих алкогольных напитков в мире

1 час назад
Пассажирка с двумя детьми набросилась на таксиста в Башкирии

Пассажирка с двумя детьми набросилась на таксиста в Башкирии

24 минуты назад
Украинцы с карантинного лайнера Diamond Princess отказались эвакуироваться на родину

Украинцы с карантинного лайнера Diamond Princess отказались эвакуироваться на родину

1 час назад
Инцидент на карнавале в Германии: действия злоумышленника не были спонтанными

Инцидент на карнавале в Германии: действия злоумышленника не были спонтанными

8 часов назад
Британский бегун Мо Фара признался, что принимал допинг

Британский бегун Мо Фара признался, что принимал допинг

1 час назад
Годовщину независимости Эстонии отметили факельным шествием

Годовщину независимости Эстонии отметили факельным шествием

6 часов назад
Нужна помощь: Дашу Коновалову спасет внутривенное питание

Нужна помощь: Дашу Коновалову спасет внутривенное питание

24.02.2020 09:00
"Лица Победы" - уникальный архив, созданный руками простых людей

"Лица Победы" - уникальный архив, созданный руками простых людей

24.02.2020 07:25
"Лёд 2" собрал первый миллиард в российском прокате

"Лёд 2" собрал первый миллиард в российском прокате

23.02.2020 23:23
В четвертом выпуске шоу "Ну-ка, все вместе!" победили Нуца Бузаладзе и Екатерина Бродская

В четвертом выпуске шоу "Ну-ка, все вместе!" победили Нуца Бузаладзе и Екатерина Бродская

23.02.2020 20:15
В проекте "Тест" составили рейтинг лучшей красной икры и "незамерзайки"

В проекте "Тест" составили рейтинг лучшей красной икры и "незамерзайки"

23.02.2020 11:20
Обнаружена гигантская планета с рекордно коротким годом

Обнаружена гигантская планета с рекордно коротким годом

14 минут назад
От баса до сакселло: в Доме актера Сергей Головня устроит шоу саксофонов

От баса до сакселло: в Доме актера Сергей Головня устроит шоу саксофонов

43 минуты назад
Названы самые ликвидные автомобили для перепродажи

Названы самые ликвидные автомобили для перепродажи

54 минуты назад
80 лет: как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия

80 лет: как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия

1 час назад
Глава КНР потребовал открыть второй фронт борьбы с коронавирусом

Глава КНР потребовал открыть второй фронт борьбы с коронавирусом

1 час назад
"Ювентус" и "Интер" сыграют при пустых трибунах

"Ювентус" и "Интер" сыграют при пустых трибунах

2 часа назад
Погода нарушила движение по Военно-Грузинской дороге

Погода нарушила движение по Военно-Грузинской дороге

2 часа назад
Коронавирус сорвал съёмки боевика "Миссия невыполнима-7" в Венеции

Коронавирус сорвал съёмки боевика "Миссия невыполнима-7" в Венеции

4 часа назад
В Лос-Анджелесе простились с Коби Брайантом

В Лос-Анджелесе простились с Коби Брайантом

4 часа назад
Сына Порошенко опять уличили в излишней привязанности к русской культуре

Сына Порошенко опять уличили в излишней привязанности к русской культуре

4 часа назад
В пригородах Алеппо продолжается разминирование территорий

В пригородах Алеппо продолжается разминирование территорий

5 часов назад
Рамзан за слова отвечает! Емельяненко побоксировал с Кадыровым

Рамзан за слова отвечает! Емельяненко побоксировал с Кадыровым

5 часов назад
Скончался старейший на Земле мужчина

Скончался старейший на Земле мужчина

6 часов назад
Палестинцы и Израиль договорились о прекращении огня

Палестинцы и Израиль договорились о прекращении огня

7 часов назад
Сенаторы-демократы призывают к новым санкциям в отношении России

Сенаторы-демократы призывают к новым санкциям в отношении России

10 часов назад
Российские военные опровергли информацию об авиаударе в Идлибе

Российские военные опровергли информацию об авиаударе в Идлибе

11 часов назад
Буддийский Новый год: танцы, мантры и гулянья

Буддийский Новый год: танцы, мантры и гулянья

12 часов назад
Эстония не имеет территориальных притязаний к соседям

Эстония не имеет территориальных притязаний к соседям

13 часов назад
Газ для украинцев стал дешевле

Газ для украинцев стал дешевле

13 часов назад
Трамп оставит только верных подчиненных

Трамп оставит только верных подчиненных

13 часов назад
Боксер Сергей Ковалев был арестован в США за вождение в нетрезвом виде

Боксер Сергей Ковалев был арестован в США за вождение в нетрезвом виде

13 часов назад
Украина "глубоко обеспокоена" символикой Крыма на российском выставочном стенде

Украина "глубоко обеспокоена" символикой Крыма на российском выставочном стенде

13 часов назад
Huawei представила укрепленный складной смартфон и самый мощный Android-планшет

Huawei представила укрепленный складной смартфон и самый мощный Android-планшет

14 часов назад
Путин подарил Трампу монеты, а Макрон — сумку Louis Vuitton

Путин подарил Трампу монеты, а Макрон — сумку Louis Vuitton

14 часов назад
"Горький вечер" и невиданная ненависть: выборы в Гамбурге

"Горький вечер" и невиданная ненависть: выборы в Гамбурге

14 часов назад
Захаровой противен "балаган" с "Буком"

Захаровой противен "балаган" с "Буком"

15 часов назад
"Академик Черский" ушел вместо Сингапура в Коломбо

"Академик Черский" ушел вместо Сингапура в Коломбо

16 часов назад
За "Мону Лизу" из кубиков Рубика заплатили более полумиллиона долларов

За "Мону Лизу" из кубиков Рубика заплатили более полумиллиона долларов

17 часов назад
Фельдшеры пожалели носилки для пациента - тащили до машины по асфальту

Фельдшеры пожалели носилки для пациента - тащили до машины по асфальту

17 часов назад
Maruv оскандалилась с 23 февраля

Maruv оскандалилась с 23 февраля

18 часов назад
Лидер "Реала" Азар пропустит не менее трех месяцев из-за травмы

Лидер "Реала" Азар пропустит не менее трех месяцев из-за травмы

18 часов назад
Новая власть оправдала надежды лишь 13 процентов украинцев

Новая власть оправдала надежды лишь 13 процентов украинцев

18 часов назад
Павел Прилучный и Агата Муцениеце решили развестись

Павел Прилучный и Агата Муцениеце решили развестись

18 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку