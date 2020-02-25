Вести.net: Sony представила новый "профессиональный" смартфон

Очередная попытка сделать профессиональные смартфоны на этот раз от Sony. Всемирный мобильный конгресс, отмененный из-за коронавируса, как и было обещано стартовал в варианте разрозненных онлайн и не только мероприятий. Стартовал мировой презентацией смартфонов Sony, которая транслировалась на официальном канале компании в YouTube.

Именно такой формат и анонсировала японская корпорация, когда одной из первых объявила, что не поедет в этом году в Барселону. И надо сказать, онлайн версия презентации выглядела довольно необычно. Sony не стали менять сценарий того, что называется "киноут" - большой доклад в исполнении топ-менеджера корпорации, настолько не стали, что в тексте президента Sony Mobile остались приветствия и прощания на испанском. Сохранили и мизансцены, которые очевидно требуют некой живой реакции зала, а без нее получилось несколько странно.

Впрочем, сами смартфоны от этого менее интересными не стали. Флагманский аппарат, сделан и главное подан с очевидным упором на мобильную фотографию. Даже само название Xperia 1 Mark II отсылает к традициям наименования профессиональных аппаратов, интерфейс фотоприложения опять же сделан похожим на интерфейс фотокамеры серии альфа и рассчитан на ручное управление процессом съемки. И было бы странно если бы не случилось какого-нибудь рекорда. В данном случае это серийная съемка со скоростью 20 кадров в секунду при сохранении автофокуса и пересчета экспозиции между срабатываниями затвора. А еще в Sony очень гордятся тем, что доработали автофокус по глазам и теперь алгоритмы умеют отыскивать в кадре глаза не только людей, но и собак или кошек. Это вроде как тоже заимствовали из камер альфы.

В очередной раз много говорили о том, что корпорация Sony - это колоссальный опыт и сплошные успехи профессионального фото и видео, что в целом правда, но до сих пор не очень помогает в мобильной сфере. Например, предыдущая модели Xperia 1 в рейтинге DxOMark держится в середине первой сотни, на одном уровне со смартфонами, на фотоподвиги не претендующими, или с топ-моделями двух-трех летней давности, что, очевидно, для Sony обидно, тем более, что сами фотоматрицы у японцев одни из лучших и стоят в более фотоуспешных смартфонах.

И вот в Xperia 1 Mark II опять новинка - основная матрица трехкамерного блока, как говорят, совершенно новая. Вообще весь фотомодуль довольно необычен по теперешним временам. Здесь все три матрицы по 12 МП. То есть Sony демонстративно отказывается участвовать в гонке мегапикселей. Напомню два последний флагмана от Samsung и Xiaomi несут на борту по одной матрице в 108 МП. А еще против глобального тренда - разъем для наушников, как считаю в компании качество звука по проводам все равно пока лучше.

Eще одна аппаратная новинка - сенсор отпечатка пальцев снова встроен в кнопку включения телефона на боковой грани. Такое решение у Sony уже встречалось, потом от него отказались. Ходили слухи, что это как-то связано с патентами на территории США, и вот удобная кнопка снова в серии.

Это все про смартфон для увлеченных фотографов, а Sony показала еще смартфон для профессиональных телевизионщиков, или блогеров или видеографов - Xperia Pro. От Xperia 1 Mark II внешне отличается более объемным корпусом из радиопрозрачного пластика вместо металла, который скрывает улучшенную систему охлаждения и особый всенаправленный блок антенн для связи 5G в миллиметровом диапазоне, плюс HDMI-вход и все это тот же эталонный откалиброванный дисплей с киношным соотношением сторон. Иными словами, если это подключить стандартным образом к любой камере, то получился профессиональный внешний монитор и модуль для прямой трансляции в одном флаконе. Правда, где, когда и как такой Pro[v1] смартфон будет продаваться пока не сказали. Нужно заметить, что смартфоны для операторов уже пытались делать - компания Red, производитель профессиональных кинокамер и это стал самым большим провалом в ее истории.