Поставки мобильных телефонов в Китае в январе упали на 38,9%

Поставки мобильных телефонов в Китае на фоне вспышки коронавируса COVID-19 в январе упали на 38,9% в годовом выражении до 20,8 миллиона единиц, свидетельствуют данные Китайской академии информационных и коммуникационных технологий (CAICT).

Поставки мобильных телефонов местных брендов в январе составили 18,3 миллиона единиц, снизившись на 42,9% в годовом выражении и составив 88% от внутренних поставок мобильных телефонов.

В прошлом месяце было выпущено 26 новых моделей смартфонов, что на 18,2% больше, чем годом ранее.

Продажи iPhone от Apple в Китае также упали в январе, когда начал распространяться коронавирус. Спрос на этот продукт снизился на 28% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в аналитической записке UBS со ссылкой на официальные китайские данные.

На прошлой неделе американская корпорация сообщила, что может не получить выручку, обозначенную в ее квартальном прогнозе, из-за снижения поставок iPhone по всему миру и ослабления спроса в Китае в условиях эпидемии.