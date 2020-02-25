Президенты Туркмении получат пожизненные места в парламенте страны

Власти Туркмении подготовили поправки в конституцию страны, которые гарантируют места для бывших президентов Туркмении в создаваемой верхней палате парламента. В стране создадут двухпалатный парламент, в котором действующий Меджлис станет нижней палатой, а Халк Маслахаты — верхней палатой.

Бывшие президенты Туркмении станут пожизненными членами верхней палаты парламента, а ее глава начнет исполнять обязанности президента, если последний заболеет или умрет, в последнем случае последуют выборы нового главы государства.

Поправки вступят в силу с 1 января 2021 г. после общественного обсуждения и одобрения парламентом, который контролируют сторонники действующего президента Гурбангулы Бердымухамедова.

Первый президент Туркмении Сапармурат Ниязов умер в 2006 г.

Бердымухамедов в начале года назначил своего 38-летнего сына Сердара министром промышленности и строительства. В 2017 г. Бердымухамедов переизбран президентом на новый семилетний срок.