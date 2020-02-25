Общественная палата обновится на 40 человек

Президент России Владимир Путин предложил увеличить число членов Общественной палаты на 40 человек. Как сообщается на официальном сайте Кремля, половина кандидатов представляют профессиональные и творческие союзы, объединения работодателей, а также иные некоммерческие правозащитные организации.

"Президент определил кандидатуры 40 российских граждан, имеющих особые заслуги перед государством и обществом", – сообщили в Кремле. Им направлены предложения войти в состав ОП.

Теперь в течение 30 дней региональные общественные палаты должны выбрать из своего состава по одному представителю в состав ОП РФ.

Как сообщается на сайте ОП РФ, ее секретарь Лидия Михеева провела онлайн-совещание с представителями региональных общественных палат, в ходе которого разъяснила процедуру формирования нового состава.

"Сейчас у нас важная миссия – обеспечить процесс формирования нового состава Палаты наиболее эффективно и в соответствии с действующим законодательством", – сказала Михеева.

Полномочия нынешнего, шестого состава Палаты истекают 19 июня. ОП РФ состоит из 168 членов: 40 граждан, утверждаемых указом президента России, 85 представителей общественных палат субъектов РФ и 43 представителей общественных объединений и НКО.