Пассажирка с двумя детьми набросилась на таксиста в Башкирии

В Стерлитамаке спор между таксистом и пассажиркой с двумя детьми завершился оскорблениями и рукоприкладством. Пользователи соцсетей уже окрестили снятый на видео конфликт башкирской версией ролика "Вези меня, мразь!".

Запись была сделана в минувшие выходные, а причиной инцидента послужило то, что женщина вызвала автомобиль, не указав, что вместе с ней поедут двое детей. Водитель отказался везти клиентку без доплаты, так как в машине было только одно удерживающее устройство. Та первоначально отказалась, но потом согласилась добавить 30 рублей, однако к тому моменту таксист уже передумал и отменил заказ.

Спор в салоне был долгим, но в конце концов женщина еще раз позвонила диспетчеру и вызвала новую машину, но вновь умолчала о том, что с ней два ребенка. Таксист попытался внести коррективы в заказ, но в этот момент женщина произнесла в трубку: "У меня нет детей!"

"Как нет детей? С вами же два ребенка!" — изумился водитель и практически тут же получивший рукой по лицу от несостоявшейся пассажирки.

Нападение сопровождалось угрозами и нецензурной бранью, но водитель не поддался на провокацию, но быстро попросил "бездетную" женщину покинуть салон, тем более ее сын так перепугался произошедшего, что самостоятельно выбежал на улицу.

Клиентка, однако, не спешила покидать салон, продолжая вызывать такси. Когда же он вышла, то немедленно пожелала водителю попасть в аварию.

Конфликт получился менее эмоциональным, однако пользователи все равно сравнили его с роликом "Вези меня, мразь!", снятым московским таксистом.