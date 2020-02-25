Мини-футбол. "Синара" остановила лидеров Суперлиги

В минувший уикенд состоялись матчи 14-го тура чемпионата России по мини-футболу (футзалу) в Суперлиге. В центральных его играх лидеры из "Газпрома-Югры" принимали на домашней площадке "Синару" из Екатеринбурга. Хозяева выиграли первую встречу (4:3), но уступили во второй – 1:4.

"Синара" укрепила свою "бронзовую" позицию в таблице и всего на 1 очко отстает от идущих вторыми футзалистов КПРФ. "Коммунисты" в свою очередь обменялись победами в гостях с "Ухтой" – 4:6 и 4:3.

Потеряли очки и чемпионы России из "Тюмени", которые играли с грозненским "Беркутом", победив в первом матче (6:2), но проиграв во втором – 5:6. И только "Новая Генерация" сумела выиграть оба матча у своих соперников из "Динамо-Самары" с одинаковым счетом 3:2.

"Газпром-Югра" продолжает лидировать, набрав 54 очка. В тройке КПРФ (47 очков) и "Синара" (46). В шестерку лучших входят также "Тюмень" (40), "Норильский Никель" (33) и "Динамо-Самара" (30).