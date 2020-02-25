Пласидо Доминго извинился перед женщинами, обвинившими его в домогательствах

Испанский оперный певец Пласидо Доминго обратился к женщинам, которые обвинили его в домогательствах. Он принес извинения за причиненную им боль и подчеркнул, что готов взять на себя "всю ответственность".

Знаменитый тенор намекнул, что понимает, почему пострадавшие не сразу обвинили его в насилии.

"Теперь я понимаю, что некоторые из этих женщин могли бояться объясниться честно, потому что они переживали, что это повлияет на их карьеру", – цитирует Доминго Europa Press. Певец добавил, что не имел умысла причинять кому-то боль.

В августе и сентябре 2019 года 20 женщин обвинили Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах. Из их заявлений следует, что эпизоды насилия имели место в разное время начиная с 1980-х годов.

В связи с обвинениями певец ушел из Metropolitan Opera в Нью-Йорке, на сцене которой он выступал более 50 лет. При этом он "решительно опровергал" обвинения, считая, что его "опорочили".

Ранее 25 февраля стало известно, что в США жюри присяжных признало продюсера Харви Вайнштейна виновным в преступлениях сексуального характера. Ему грозит до 25 лет тюрьмы.