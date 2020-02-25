Блумберг потратил $500 млн на рекламу своей кандидатуры на пост президента США

Американский миллиардер Майкл Блумберг, участвующий в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии, потратил более $500 млн на рекламу самого себя, сообщает The Washington Post.

За последние три месяца на рекламу кандидатуры Блумберга потрачено $509,5 млн. Между тем шесть соперников Блумберга из Демпартии, которые пока не выбыли из предвыборной гонки, потратили в совокупности $370 млн.

При этом соперники Блумберга тратят не собственные деньги, а деньги спонсоров. Блумберг финансирует свою предвыборную кампанию своими деньгами.

Блумберг позже других присоединился к предвыборной гонке, он пока не участвует в праймериз, первый "выход в люди" состоится в начале марта.

Вместе с тем Блумберг потратил $1-1,5 млн на политическую кампанию с использованием мемов в инстаграме.