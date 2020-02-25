Пьяный таксист разбил во дворе пять машин и скрылся. Видео

В Саратовской области во дворе жилого дома водитель такси разбил пять легковых машин и, не обращая внимания на попытки его остановить, скрылся с места происшествия.

Инцидент произошел в ночь на вторник в городе Энгельс. Водителя вскоре поймали. Выяснилось, что мужчина был пьян: по словам очевидцев, в выдыхаемом им воздухе содержалось 0,9 промилле алкоголя.

Пересчитаны и подбитые таксистом автомобили: два Daewoo Matiz, Opel Astra, Renault Duster и Volkswagen Polo.