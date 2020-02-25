25 февраля 202010:46

Вести.net: Huawei показал самый дорогой смартфон с гибким дисплеем

Huawei, несмотря на отмену Всемирного мобильного конгресса, приехал в Барселону и официально презентовал там смартфон с гибким экраном и планшет, который должен стать конкурентом iPad Pro от Apple. Правда перед журналистами никто не выступил, ограничились видеозаписью, но тем не менее. Новая версия гибкого телефона, его теперь называют Mate Xs. В Huawei обещают, что экран и шарнир, с помощью которого он складывается, стали прочнее, а сам телефон мощнее за счет собственного процессора Kirin 990. Пожалуй главное, он наконец появится в магазинах за пределами Китая и это означает, что Huawei должен быть уверен в качестве смартфона. Правда многие по-прежнему считают, что конструкция с экраном, складывающимся наружу слишком хрупкая, но как-то же надо догонять Samsung, у которого уже есть два телефона с гибкими дисплеями и оба вполне продаются по всему миру. Собственно, со смартфоном Samsung свой аппарат китайцы постоянно и сравнивали.

Павел Кушелев: "Нам удалось буквально на пять минут практически выкрасть один из семплов телефонов Huawei Xs и выбежать с ним в соседнее кафе, для того? чтобы немного поизучать его в одиночестве, а не под жадными взорами других журналистов. Первое слово, которое приходит в голову - это фантастика потому, что он очень похож на какой-то гаджет из фантастического кино, в первую очередь благодаря экрану, потому что весь он экран и есть. И экран этот яркий, насыщенный и достаточно прочный, эта пленка не продавливается ногтем. Я пробовал сравнивать его с Samsung Galaxy Fold, ну как минимум не хуже. Вот сейчас я кручу его в руках и очень боюсь уронить, потому что стоит он 2,5 тысячи евро. Если его привезут в Россию, это 180 тысяч рублей и это еще оптимистические оценки. Получается, что Huawei выпускает на рынок самый дорогой гибкий телефон".

Еще одно устройство - это планшет Matepad Pro 5G. Как следует из названия он будет поддерживать сети пятого поколения, китайцы также обещают, что их аппарат, чуть ли не самый мощный планшет на рынке, за счет все того же нового процессора собственной разработки Huawei. А еще наличие маркировки Pro требует поддержки клавиатуры и стилуса.

Павел Кушелев: "Конечно трудно обойти вниманием такую вещь, как внешний вид планшета от Huawei, потому что до степени смешения он напоминает продукцию одной американской корпорации. Даже обои скопировали, не говоря уже об аксессуарах. Шкурку с клавиатурой трудно с чем-нибудь перепутать и то, как крепится стилус, который тут тоже называют pencil".

Стоить в России планшеты будут от 600 евро, это дешевле, чем iPad Pro, правда 5G версию в нашу страну поставлять не будут, только с LTE. Стилус и клавиатуру к устройству нужно будет покупать отдельно. И главное, оба устройства, и планшет и смартфон, на Android, но без сервисов Google и без магазина приложений Google. Вместо него Huawei AppGallery. Китайская компания развивает его уже три года, уверяет, что привлекает все больше разработчиков и ставку делает на локальных игроков.

Россия на фоне европейских стран тут выглядит уверенно. На барселонской презентации упомянули как минимум четыре наших сервиса: "Яндекс.Браузер", "Сбербанк.Онлайн", Joom и "Госуслуги". Но все равно пользователям придется как-то обходить нехватку привычных мессенджеров, других сервисов, возможно скачивать APK-файлы и устанавливать их вручную.

Текст: Вести.Hi-tech

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