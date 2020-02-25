Турпоток из России в Турцию увеличился в январе на 42,4% в годовом выражении, сообщает "Ассоциация туроператоров России" (АТОР) со ссылкой на данные министерства культуры и туризма Турции.

В январе в Турции побывали 1,787 млн иностранных туристов (+ 16,1%). В список пяти стран, откуда прибыло больше всего туристов, входят Болгария, Грузия, Россия, Германия и Иран.

В частности, Турцию в январе посетили 130 608 россиян (+ 42,4%). При этом доля России в туротрасли Турции оказалась самой большой за последние три года — 7,31%.

В списке самых востребованных у иностранных туристов направлений значатся Стамбул, Эдирне и Анталья.