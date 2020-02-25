700 голов Овечкина в НХЛ. Форварду подарят сетку от ворот

Ведущий нападающий хоккейной сборной России и клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин, который забросил в ворота "Нью-Джерси Дэвилз" 700-ю шайбу в своей заокеанской карьере, получит от команды-соперницы в подарок сетку от ворот, в которые влетел гол.

"Получил шайбу, получил клюшку, а теперь – сетку. Большое спасибо, "дьяволы!" – говорится в сообщении официального Twitter "Вашингтона". Ранее Овечкину передали в качестве трофеев в память о знаменательном дне и клюшку, которой он играл против "Нью-Джерси", и сам каучуковый диск. 34-летний россиянин – восьмой игрок в истории НХЛ, которому покорилась эта отметка.