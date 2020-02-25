ВВП Германии не изменился в IV квартале на фоне падения экспорта

Сокращение экспорта сдерживало экономическую активность в Германии, крупнейшей экономике Европы, в конце 2019 года.

ВВП Германии в IV квартале не изменился по сравнению с предыдущим кварталом, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis).

Экспорт упал на 0,2% по сравнению с III кварталом. В результате чистая торговля сократила рост ВВП на 0,6 процентного пункта.

Валовые инвестиции, включая строительство, выросли на 2,9% в IV квартале, прибавив 0,6 процентного пункта к росту.

Государственное потребление прибавило к росту 0,1 процентного пункта, в то время как вклад частного потребления был нулевым.

По итогам 2019 года в целом экономика Германии выросла на 0,6%, минимальными темпами со времен долгового кризиса в еврозоне в 2013 году.

Перспективы экономики Германии, зависящей от экспорта, омрачает вспышка коронавируса COVID-19, которая наносит удар по глобальным цепочкам поставок. Китай является важнейшим торговым партнером Германии.