"Роскосмос" намерен через суд вернуть 22 млрд рублей, похищенных на космодроме "Восточный"

"Роскосмос" намерен через суд вернуть 22 млрд руб., похищенных при строительстве первой очереди космодрома "Восточный", заявил гендиректор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (оператор российских космодромов) Андрей Охлопков.

"Роскосмос" не имеет доступа к 22,4 млрд руб., по которым идут судебные дела. Есть два способа решения проблемы: выделить сопоставимые деньги из бюджета или взять деньги, предусмотренные на завершение строительства второй очереди "Восточного", а после судов погасить долг перед государством, отметил Охлопков в интервью РИА "Новости".

Один из вариантов будет выбран, и первую очередь строительства необходимо заканчивать, подчеркнул Охлопков.

Важно достроить первую очередь "Восточного", поскольку инфраструктура необходима для запусков ракет "Союз" и "Ангара". "Союзы" запускают с "Восточного" с 2016 г., первый пуск "Ангары" намечен на 2023 г.

Первую очередь космодрома строил упраздненный "Спецстрой", вторую очередь возводит ПСО "Казань".