Как продавать автомобили в разгар коронавируса: лайфхак от Geely

Принцип тотальной изоляции как одно из средств борьбы с эпидемией коронавируса в Китае логично привел к резкому падению посещений автосалонов. Однако, в Geely нашли способ обойти эту проблему: теперь для покупки можно вообще не выходить из дома.

Продажи новых автомобилей в Китае за первую половину февраля просто рухнули: по данным Automotive News, падение активности покупателей составило 92%. В первую неделю месяца в Китае удалось продать всего 811 легковых автомобилей. Причины понятны - в режиме карантина люди не покидают своих квартир, однако производители не готовы мириться с такой ситуацией.

Geely запустила в Китае новый сервис онлайн-продаж. Автомобиль через Интернет можно и сконфигурировать, и оплатить, а готовую машину доставят покупателю прямо к подъезду. Кроме того, аналогичным образом можно воспользоваться и услугой тест-драйва (к слову, похожую схему "домашних тестов" продвигает в крупных городах России и Renault с кросс-купе Arkana). Ранее Geely сотрудничала с различными онлайн-площадками вроде "Алиэкспресса" для продажи автомобилей, но собственный сервис запустила впервые.

По данным компании, объемы производства автомобилей в феврале составили всего около трети от обычной нормы для этого месяца. Однако к концу зимы Geely рассчитывает вернуть на рабочие места до 90% сотрудников. Как заявил один из топ-менеджеров фирмы Виктор Янг, в Geely даже запаслись медицинскими масками для сотрудников заводов и дилерских центров.

По прогнозу Китайской ассоциации автопроизводителей, общенациональные продажи по итогам первой половины года могут просесть примерно на 10%, но к концу года ситуация немного выправится: спад по причине эпидемии составит около 5%.